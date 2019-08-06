ضعف أداء مصانع «اليورو» يؤثر في نمو قطاع الخدمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقف نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقريباً في يوليو/‏تموز مع فتور الطلب، وفقاً لمسح أظهر تأثر قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة بتراجع كبير في قطاع الصناعات التحويلية.وفي الشهر الماضي، بات من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتيسير السياسة النقدية مع تدهور توقعات النمو لمنطقة اليورو ولن يقدم المسح الصادر أمس الاثنين سوى القليل لتغيير توقعات السوق التي تشير إلى التيسير.ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر معياراً جيداً لمتانة الاقتصاد ككل، إلى 51.5 في يوليو/‏تموز من 52.2 في يونيو/‏حزيران.ويماثل ذلك قراءة أولية، لكن في الشهر الفائت تحرك المؤشر مقترباً من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش أنشطة المصانع في يوليو/‏تموز بأسرع وتيرة في ست سنوات وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.2 من 53.6 في الشهر السابق ليتراجع دون القراءة الأولية البالغة 53.3.وتنبئ مؤشرات مستقبلية أنه لن يكون هناك أي تغيير قريباً وأن الطلب على الخدمات ضعيف، إذ يتضرر بفعل انخفاض أنشطة التصدير الجديدة، التي تتضمن التجارة بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. وانخفض المؤشر الفرعي إلى 49.2 من 49.4.

وأثر ذلك في التفاؤل الأوسع نطاقاً، وهبط مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 58.8 من 59.2، وهي أقل قراءة منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2014.

من جهة أخرى، أظهر مسح أجرته مجموعة سنتكس أمس الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تدهورت في أغسطس/‏آب مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2014، وحذرت المجموعة من‭‭ ‬‬أن ألمانيا ستشهد يقيناً ركوداً اقتصادياً.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض من -5.8 في يوليو/‏تموز إلى -13.7 في أغسطس/‏آب، وليتراجع كثيراً مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى قراءة عند -7.7.

وانخفضت التوقعات من -13.0 إلى -20.0، وهو أقل مستوى منذ أغسطس/‏آب 2012 حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو في ذروتها.

وتعهد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي في يوليو/‏تموز 2012 «بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر» لحماية اليورو. ونُسب إلى هذا التعهد الفضل على نطاق واسع في تماسك الكتلة الأوروبية.

وانخفض مؤشر فرعي لألمانيا من -4.8 إلى -13.7، وهو الأضعف منذ أغسطس/‏آب 2009. وقالت سنتكس إن الاعتماد على الصادرات والمخاوف بشأن الصين شكلا عبئاً على أكبر اقتصاد في أوروبا كما أن الخلاف بشأن الرسوم استمر لفترة أطول مما كان يأمل كثيرون.

وقالت سنتكس إن 930 مستثمراً شاركوا في المسح الذي تم إجراؤه في الفترة بين الأول والثالث من أغسطس/‏آب الجاري. (وكالات)