«الإمارات للألمنيوم» تصدّر أول شحنة بوكسيت من غينيا

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس، عن خروج أول شحنة خام بوكسيت من شركة غينيا ألومينا (GAC)، وهي شركة التعدين المملوكة لها في جمهورية غينيا غرب إفريقيا.

تمثل الصادرات الأولى لخام البوكسيت من شركة غينيا ألومينا GAC، خطوة مهمة نحو التوسع الاستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتصبح اسماً عالمياً عملاقاً ووجهة متكاملة لصناعة الألمنيوم. وسيوفر مشروع شركة غينيا ألومينا GAC، ومصفاة الطويلة للألومينا التي بدأت عملياتها الإنتاجية في أبريل 2019، المزيد من الإيرادات لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب تأمين المواد الخام التي يحتاجها قطاع صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات وبأسعار تنافسية.

ويُتوقع أن تنتج شركة غينيا ألومينا، حوالي 12 مليون طن من خام البوكسيت سنوياً عند انتظام عمليات الإنتاج بالكامل.

ويعتبر البوكسيت المادة الخام التي يستخرج منه الألمنيوم؛ إذ يتم تحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، التي تعتبر المادة الأولية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم. وفي السابق اعتمدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الاستيراد لتلبية جميع احتياجاتها من الألومينا.

ويعد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 1,4 مليار دولار، أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة. وتم تمويل أكثر من نصف كلفة المشروع بقرض قيمته 750 مليون دولار، من قِبل مؤسسات تمويل المشاريع التنموية ووكالات اعتماد التصدير، وبنوك تجارية دولية.

ومن المتوقع أن تؤثر شركة غينيا ألومينا تأثيراً اقتصادياً مباشراً وغير مباشر في اقتصاد غينيا بحوالي 700 مليون دولار سنوياً عند انتظام عمليات الإنتاج، وهو ما يعادل زيادة قدرها 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي الوطني لغينيا.

وقد استثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 3.3 مليار دولار لتطوير مصفاة الطويلة للألومينا، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات والثانية في الشرق الأوسط.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل تصديرنا الأول لخام البوكسيت لحظة تاريخية بالنسبة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ولغينيا أيضاً. فبالنسبة لنا يعد خطوة مهمة نحو التوسع الاستراتيجي الذي نطمح له، وهو أن نصبح اسماً عالمياً ووجهة متكاملة لصناعة الألمنيوم، أما بالنسبة لغينيا، فيُعد المشروع فرصة اقتصادية متميزة، كما سيتيح لها زيادة إنتاجها من أهم مواردها الطبيعية».

وأضاف: «تعكس شركة غينيا ألومينا التزامنا التام بالسلامة التي تأتي في مقدمة أولوياتنا، كما هو الحال في جميع أعمال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وإنني فخور بشكل خاص؛ لأن أداء السلامة الخاص بنا في هذا المشروع كان على مستوى عالمي، وأشكر جميع العاملين في شركة غينيا ألومينا، ومقاولينا على هذا الإنجاز المهم».

وتتضمن عمليات غينيا ألومينا منجماً، وبنية تحتية للسكك الحديدية (بعضها مشترك مع شركات أخرى ناشطة في المناجم)، ومرافق شحن بحرية.

وسيتم نقل البوكسيت من الرصيف الخاص بشركة غينيا ألومينا في ميناء كامسار، بواسطة بارجة ذاتية الدفع إلى نقطة الشحن التي تديرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في المياه العميقة، مما سيتيح لها تصدير خام البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن باستخدام سفن شحن المواد السائبة كالبوكسيت، التي تعد من بين أكبر السفن في العالم، بما في ذلك Capesize وNewcastlemax.

وتتولى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بيع خام البوكسيت الذي تُنتجه شركة غينيا ألومينا للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما تقوم أيضاً باستيراد خام البوكسيت لمعالجته في مصفاة الطويلة للألومينا من Compagnie des Bauxites de Guinée، بموجب اتفاقية طويلة الأجل، وذلك باستخدام سفن الشحن والنقل من فئة Capesize.