شكرا لقرائتكم خبر عن 88 مليوناً أرباح «مصرف عجمان» النصفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 87.9 مليون درهم، مقارنة مع 79 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018.

وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني 2019 نحو 45.6 مليون درهم، مقارنة مع 44.98 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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