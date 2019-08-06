شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» تجمع 490 مليون دولار قروضاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أنها وقعت اتفاقيات لجمع 490 مليون دولار أمريكي إضافية من 3 اتفاقيات قروض. ستكون هذه الاتفاقيات لآجال استحقاق تتراوح بين 3 و7 سنوات.

وعلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران قائلاً: «نواصل تعزيز السيولة لدينا لدعم طموحاتنا وفرص النمو لدينا. تواصل ميزانيتنا القوية للغاية ونموذج التشغيل القوي جذب المقرضين الجدد والحاليين إلى دبي لصناعات الطيران».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دبي لصناعات الطيران» تجمع 490 مليون دولار قروضاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.