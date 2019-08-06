«هيئة أبوظبي الرقمية» تنظم «تحدي الدفاع الإلكتروني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أقامت هيئة أبوظبي الرقمية مؤخراً «تحدي الدفاع الإلكتروني» بالشراكة مع «تريند مايكرو»؛ شركة حلول الأمن الإلكتروني، في مسعى لتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني في أبوظبي، بغية تعزيز حماية مراكز بيانات السحابة الهجينة والخوادم التابعة للمؤسسات في الإمارة.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة انسجاماً مع الاستراتيجية الرئيسية لهيئة أبوظبي الرقمية، في التعاون مع القطاع الخاص، وتدعيم البنية التحتية للأمن الإلكتروني التي تعد إحدى أهم الركائز الأساسية لبرنامج أبوظبي في التحول الرقمي. ويأتي إطلاق هذه المبادرة ثمرة لنجاح الشراكة بين هيئة أبوظبي الرقمية و«تريند مايكرو»، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم لاعتماد أحدث الحلول في الأمن الإلكتروني، وإقامة ورشات عمل لموظفي تقنية المعلومات الحكوميين، مما يتيح لهم الاستفادة من مسارات مهنية وتعليمية فريدة في اختصاصات الأمن الإلكتروني.

وتقوم الهيئة بتنفيذ إطار عمل شامل في التحول الأمني لكافة الهيئات في حكومة أبوظبي، يشمل إجراء تقييم وتدقيق موحد وتفصيلي مستمر ومراجعة وخطط عمل، كما يعمل على تزويد الجهات الحكومية بهيكلية أمنية مرنة ومثبتة مع تقنيات الفحص والتدقيق الشامل، ومراجعة كافة البرمجيات المطورة خلال مرحلة التحول الرقمي، إضافة إلى المراقبة والإدارة المستمرة للعمليات الأمنية. ويرمي «تحدي الدفاع الإلكتروني»، إلى تدعيم البنية التحتية التقنية ومنظومة عمل الأمن الإلكتروني في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، حيث قدمت ورشة العمل التطبيقية التي استمرت ليوم واحد، الفرصة لمحترفي تقنية المعلومات لتجربة هجمات أمنية تحاكي وتعتمد نهج «التفكير مثل المخترقين»، بهدف رفع قدراتهم في أساليب حماية الأصول التقنية.