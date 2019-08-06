شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال 60% من «عزيزي أورا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، استكمال 60% من مشروع «عزيزي أورا»، المبنى السكني الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة «داون تاون جبل علي». ومع تسارع وتيرة أعمال البناء في المشروع، من المتوقع تسليمه بحلول ديسمبر 2019، ليوفر للسوق 479 وحدة سكنية تتوزع بين 349 استوديو، و87 شقة من غرفة واحدة، و43 شقة من غرفتين.

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