«روّاد» تعرف رواد الأ عمال بمهارات التعامل مع وسائل الإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، مؤخراً، ورشة عمل خاصة لرواد الأعمال بعنوان «فن المقابلات الإعلامية لرواد الأعمال» وذلك في فندق شيراتون الشارقة، بهدف تأهليهم حول التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة وتعريفهم بالفروق بينها، وبأهميتها لرائد الأعمال وطرق التعامل مع الأسئلة الصعبة والأزمات الإعلامية.

وجاءت هذه الورشة انطلاقاً من حرص «روّاد» على أن يكون رائد الأعمال الإماراتي ملماً وقادراً على معرفة أدوات مواجهة الجمهور والكاريزما الإعلامية، وفنون الحديث والحوار أمام الآخرين، وأساليب وأدوات الإقناع، وتمكينه من تقديم أسلوب عرض جيّد أمام وسائل الإعلام لمنتجاته وخدماته، والرد على الأسئلة غير المتوقعة من الإعلاميين بكفاءة عالية.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»: لم يعد الرائد يتعامل مع المجتمع يشخصه بل يتعامل مع المجتمع من خلال مشروعه وهذا المشروع مفتوح للجمهور، لذا من المهم أن يتمتع رائد الأعمال ببراعة في التواصل مع الجمهور والإعلام، وعليه معرفة فنون الحديث والحوار أمام الآخرين وأساليب وأدوات الإقناع، ليس للتعريف بنفسه أو بما يبيعه من منتجات وخدمات فحسب، وإنما أيضاً لجذب الشركاء والمستثمرين.

وتعرف المشاركون في ورشة العمل التي قدمها المدرب سعد الربيعان، إلى الفروق بين وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأهميتها لرائد الأعمال، وطرق جذب الإعلام لمشاريعهم، وأهمية إعداد الملف الإعلامي والتهيئة النفسية، إضافة إلى التعامل مع الأسئلة الصعبة والأزمات الإعلامية ورصد التغطيات الإعلامية وتقييمها.

وتناولت ورشة العمل في يومها الأول أهمية الإعلام لرواد الأعمال، وبناء الكاريزما الإعلامية للمشروع الريادي، ومهارات المقابلات الإعلامية، فيما تم التركيز خلال اليوم الثاني على التطبيق العملي لهذه المعلومات والمهارات، وخصوصاً محاكاة المقابلات من خلال استوديو المقابلات التلفزيونية، حيث تم تنفيذ جلسات تصوير شخصية لرواد الأعمال المشاركين لاستخدامها في ملفاتهم الإعلامية، إضافة إلى عرض نماذج حية وحالات دراسية في كيفية الرد على الأسئلة غير المتوقعة.

وعَبَّرَ رواد الأعمال المشاركون عن امتنانهم لمؤسسة «روّاد» لمتابعتهم وحثهم على المزيد من المثابرة والنجاح والتعامل مع التحديات التي يواجهونها.