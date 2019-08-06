«الإثمار» تنوي الانسحاب طوعاً من بورصة الكويت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى مجلس إدارة «الإثمار القابضة» بسحب الإدراج الاختياري من بورصة الكويت، مع إبقائه في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، وذلك للتركيز على إعادة الهيكلة، فضلاً عن الالتزام بالأنظمة والقوانين في الأسواق المدرجة وتجنب الوقوع في أي مخالفات تتعارض مع اللوائح التنظيمية في الكويت والبحرين.

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