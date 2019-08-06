خسائر قياسية لأسواق الأسهم العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عصفت خلافات التجارة بين أكبر اقتصادين حول العالم، بأسواق الأسهم العالمية، أمس الاثنين، حيث سجّل اليوان الصيني أدنى مستوى له مقابل الدولار في أكثر من عقد، ما أثار تكهّنات بأن «حرب عملات» بدأت بالفعل بين بكين وواشنطن، وأجج من حدة التوترات تأكيد تقارير أن الحكومة الصينية طلبت من الشركات المملوكة لها تعليق وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بعد قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة، وفي ظل ذلك تكبدت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية والأمريكية خسائر قياسية تجاوزت 2%.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، قادت أسهم التكنولوجيا المنكشفة على الصين خسائر مؤشرات «وول ستريت» ليهبط «داو جونز» 550 نقطة تمثل 2.08%، ونزل «ستاندرد آند بورز 500» 2.3% بينما انخفض «ناسداك» 2.7%، كما هبط سهم «أبل» 4%

وفي القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في شهرين أمس في الوقت الذي تقود فيه المخاوف بشأن النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين صوب الملاذات التقليدية الآمنة بما في ذلك السندات الحكومية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9% ليواصل الخسارة التي بلغت 2.5 يوم الجمعة، وهو أسوأ أداء يومي له منذ بداية العام الجاري بعد أن كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الصين عبر فرض رسوم بنسبة عشرة على واردات أخرى بقيمة 300 مليار دولار. وقاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية الذي يضم شركات التعدين وشركات أخرى عاملة في مجال السلع الأولية الخسائر، مع تراجع أسعار المعادن مع بلوغ اليوان الصيني مستويات قياسية منخفضة في التعاملات الخارجية، مما يزيد من تكلفة شراء أكبر مستهلك في العالم للنحاس للمعادن المقومة بالدولار.

وفي آسيا، هوت الأسهم اليابانية أمس مع تنامي مخاوف المستثمرين، في حين دفع الارتفاع السريع للين أسهم شركات التصدير مثل باناسونيك ودايكن للهبوط.

وفقد المؤشر نيكاي 1.7% ليواصل الاتجاه النزولي بعد خسارة كبيرة تكبدها يوم الجمعة بلغت 2.1 وسجل 20720.29 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الخامس من يونيو/‏‏حزيران. ومن بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، تراجع 32 مؤشراً.

وأضر الصعود السريع للين خلال التعاملات في آسيا بالمعنويات أيضاً ودفع شركات التصدير للهبوط، وفقد سهم نيسان 4.3% وخسر سهم باناسونيك 3.7% وتراجع سهم دايكن اندستريز 3.1%. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8% إلى 1505.88 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق في شهرين. وفي الجلسة السابقة، سجل المؤشر أضعف مستوى في سبعة شهور.

وفي الصين، انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات أمس الاثنين بنحو 2%، مع البيانات الاقتصادية السلبية والتوترات التجارية. وأنهى مؤشر «شنغهاي» المركب التعاملات على تراجع بنحو 1.6% إلى 2821.5 نقطة، فيما انخفض مؤشر «أي.إس.سي300» بنسبة 1.9% عند 3675.7 نقطة. (وكالات)