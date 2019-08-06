1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص

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ءبلغت قيمة ودائع المصارف العاملة في السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 1.678 تريليون ريال، مسجلة نموا نسبته 2.9 في المائة ما يعادل 63.29 مليار ريال، مقارنة بـ1.614 تريليون ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن ارتفاع الودائع المصرفية جاء بفضل نمو ودائع القطاعات كافة، إلا أن المؤثر الأكبر كان لـ”القطاع الخاص شاملا ودائع الأفراد” التي سجلت زيادة بـ37.53 مليار ريال.

في حين نمت ودائع “الهيئات الحكومية” أو ما يسمى القطاع العام بـ15.5 مليار ريال، أما القسم الثالث والأخير وهي “الودائع الأخرى” فقد ارتفعت بقيمة 10.27 مليار ريال.

وسجلت الودائع المصرفية بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2019 أعلى مستوى في 27 عاما، وتحديدا منذ عام 1993، وذلك عند المقارنة بنهاية النصف الأول من كل عام، بحسب الإحصائيات المتوافرة حتى النصف الأول 2019. وبلغت قيمة ودائع “القطاع الخاص” بنهاية النصف الأول من 2019، نحو 1.312 تريليون ريال، مشكلة 78.2 في المائة من إجمالي ودائع المصارف بنهاية النصف الأول 2019.

وسجلت ودائع “القطاع الخاص شاملا ودائع الأفراد” بنهاية النصف الأول من 2019 أعلى مستوياتها النصفية منذ عام 1993 حتى عام 2019.

أما ودائع الهيئات الحكومية “القطاع العام”، فقد بلغت قيمتها بنهاية النصف الأول من 2019 نحو 329.09 مليار ريال، مشكلة نحو 19.6 في المائة من إجمالي ودائع المصارف بنهاية النصف الأول 2019.