بنك أوف أمريكا يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 05-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل السهم إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ولقد تجاوز السهم بتداولاته الأخيرة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعرضه لضغطه السلبي ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد قد يتخذ منها قاعدة لاكتساب زخماً إيجابياً ليتعافي من جديد . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 22.87 ، ليستهدف مستوى المقاومة 29.65 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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