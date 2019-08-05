شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وجاء هذا الانخفاض وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 131.27 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط