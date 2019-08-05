- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وجاء هذا الانخفاض وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 131.27 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل – 05-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.