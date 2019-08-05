شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يبحث له عن قاع صاعد – تحليل – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه لضغطه السلبي وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافي من جديد ، في ظل تداولاته حتى تلك اللحظة بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 185.15 ، ليستهدف مستوى الدعم 174.14 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط