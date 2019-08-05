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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يؤكد كسر خط اتجاه صاعد - تحليل – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليؤكد السهم على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وتزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويشهد السهم توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، لتحيط به الإشارات السلبية من كل جانب.
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.30 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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