إنتل يتعرض للمزيد من الضغط السلبي – تحليل – 05-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنتل INTEL CORP (INTC) خسائره بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليتخطي السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف بذلك من ضغوطه السلبية على تداولاته القادمة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 48.25 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 45.87 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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