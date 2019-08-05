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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين اختباراً لمستوى 110.90، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانظار زيارة مستوى 93.13 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 110.90 سيدفع السعر لاختبار مناطق 125.25 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 93.00 والمقاومة 112.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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