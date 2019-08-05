شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر اللايتكوين اختراقاً قوياً لمستوى 99.20 ويستقر فوقه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، بانتظار مزيد من الميل الصاعد بقية اليوم، في طريقه لزيارة مستوى 117.24 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 99.20 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 110.00

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد