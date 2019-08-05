الان تتابع الصين تقرر وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على الرسوم الإضافية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:42 م, 5 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزام الصين وقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على كمية قيمتها

300 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى جانب الرسوم التي تصل إلى 25% المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية والتي سبق فرضها في العام الماضي.

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