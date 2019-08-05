شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الأضحى.. أسعار الدواجن تنخفض فى الأسواق تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-8-2019، التراجع داخل الأسواق المصرية وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة من 20-21 جنيها للكيلو، فيما تصل إلى المستهلك بين 24-25 جنيها للكيلو، فيما استقرت أسعار الدجاج البلدى عند 27 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك عند 31 جنيها بحد أقصى.

وأضاف عبد العزيز فى تصريح لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض بـ35.5 جنيه من المزرعة، فى حين تباع للمستهلك بـ40-42 جنيها حسب المنطقة.