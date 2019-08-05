شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديلات جديدة على قانون الإستثمار ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها 30 مكرر "د"، الصادر في 31 يوليو 2019؛ قرار رقم 141 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. ونصت المادة الأولى من القرار بإضافة فقرتين أخيرتين إلى عجز كل من المادتين "12"، "4"، وبند جديد برقم "14" للمادة "74"، ومادة جديدة برقم "91 مكررًا" إلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وجاءت التعديلات كالتالى :-

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