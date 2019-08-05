السعودية تستعد لحضور قوي في مؤتمر وكالة الطاقة الذرية بالنمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد، أمس، استعدادات المدينة للمشاركة في «المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» بدورته الـ63 خلال سبتمبر المقبل في فيينا.

وأكد الأمير عبدالله بن خالد أهمية الإعداد الدقيق والحضور القوي للمملكة عبر المشاركة الفاعلة في أنشطة اللجان وورش العمل والندوات التي تصنع وتصوغ القرارات والاتفاقيات والقوانين والأنظمة الدولية في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة الذرية بهدف تعظيم الفائدة من المشاركة في هذا المؤتمر، لما له من آثار إيجابية على استحداث صناعة وطنية جديدة متكاملة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وذكر السلطان أن المؤتمر سيناقش على مدى 5 أيام جملة من القضايا ذات الطابعين السياسي والتقني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحالة الانتشار النووي والأمن والأمان النووية، مبينا أن الوفد سيبحث هذا العام مع المسؤولين في الوكالة التعاون الثنائي القائم في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والأمن والأمان النووي.