هيئة العلا تتفق مع شركة عالمية لتطوير 3 منتجعات فندقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات «أمان» العالمية، لتطوير ثلاثة منتجعات فندقية في محافظة العلا، في إطار استراتيجية الهيئة لتحويل العلا إلى وجهة تراثية وثقافية وسياحية عالمية استثنائية.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمان» فلاديسلاف دورونين. ومن خلال هذه الاتفاقية ستدخل مجموعة «أمان» السوق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.

ووفقا لبنود الاتفاقية ستطور مجموعة «أمان» ثلاثة منتجعات فندقية فاخرة بتصاميم معمارية متميزة، بما في ذلك مخيم فندقي فاخر، ومنتجع بالقرب من المواقع التراثية في العلا، ومنتجع ثالث على غرار منتجعات المزارع الريفية.

ومن المقرر بدء أعمال التصميم للمنتجعات الثلاثة خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي 2019، بعد أن تم تحديد الجدول الزمني للتطوير والتشغيل لاستقبال الضيوف في 2023.

كما وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومجموعة «أمان» اتفاقية شراكة لتصميم وإدارة وتسويق الوجهات الثلاث ضمن مجموعة منتجعات «أمان»، التي ستوفر تجارب راقية للزوار.

الاتفاقية الثانية

وتعد الشراكة مع مجموعة «أمان» الاتفاقية الدولية الرئيسة الثانية لتطوير العلا، حيث تأتي بعد الإعلان في فبراير الماضي عن تصميم المهندس المعماري الشهير جون نوفيل لمنتجع عالي الفخامة في محمية شرعان الطبيعية.

وتمثل اتفاقية الشراكة خطوة مهمة لتنفيذ المخطط الشامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا لضمان توفير العلا لأفضل عروض السياحة والضيافة، واستقطابها لكبار المشغلين والمطورين والمستثمرين في قطاع السياحة والضيافة.

فرص وظيفية

وستوفر المنتجعات الثلاثة الكثير من الفرص الوظيفية في قطاع الضيافة للمجتمع المحلي، كما ستتيح لأبناء وبنات العلا فرص التدريب على يد نخبة من الخبراء في إحدى أكبر العلامات التجارية للضيافة الفاخرة في العالم.

وتخطط الهيئة الملكية لمحافظة العلا أيضا لإقامة ورش عمل وندوات توفر المعلومات اللازمة والتدريب لتمكين المجتمع المحلي في العلا من الاستفادة من الفرص الوظيفية الجديدة التي سيخلقها تطوير قطاع الضيافة في المحافظة.

معايير عالمية

وستقام المشاريع الثلاثة وفقا للمعايير العالمية للسياحة البيئية، بما يتماشى مع التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإجراء تطوير يحافظ على بيئة العلا الطبيعية، وهو ما ينص عليه ميثاق الهيئة.

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وستتيح هذا المنتجعات فرصة استثنائية لضيوف وزوار العلا للاستمتاع بموسم العلا السياحي على مدار العام، بما في ذلك موسم «شتاء طنطورة» الثقافي، الذي أطلقت نسخته الأولى في نهاية 2018.

وتهدف مجموعة «أمان» من جانبها إلى ضمان أن تتمتع منتجعاتها بالهدوء والطبيعة الساحرة، مع توفيرها فرص استكشاف لا تنسى.

توفير تجارب فريدة

«توقيع الاتفاقية خطوة مهمة في طريقنا نحو تطوير محافظة العلا كوجهة تراثية وسياحية فريدة، خاصة أنها تأتي مع إحدى العلامات التجارية المرموقة والرائدة عالميا للمنتجعات الفاخرة، مثل أمان، التي تتوافق رؤيتها مع رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للتطوير مع المحافظة على الخصائص البيئية والطبيعية المتميزة للمكان، الذي يدمج المشهد الطبيعي والتراث الثقافي الغني للعلا، بما يعكس التزام الهيئة بتوفير تجارب فريدة للزوار. إن قرار مجموعة أمان لاختيار العلا لتكون محطتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط لتطوير أولى منتجعاتها الفاخرة بها يعكس ما تتميز به العلا من مكونات فريدة عن أي موقع آخر في المنطقة، وفرصها الواعدة لتكون وجهة سياحية عالمية استثنائية للباحثين عن تجارب جديدة؛ كما يعكس التقدم الذي يتم إحرازه في تحقيق رؤية العلا على أرض الواقع، وستكون هذه الشراكة بمثابة الخطوة التالية في مسيرة تطوير العلا التي ستمثل تحفة طبيعية وتراثية وثقافية متفردة تدعو العالم لاستكشافها».

الأمير بدر بن عبدالله

ضمن قائمة اليونسكو

«يقع عدد من وجهات أمان في مناطق تتميز بجمال طبيعي رائع وتاريخ غني، ومع إضافة العلا بسحرها الفريد، يصل عدد منتجعاتنا الواقعة بالقرب من أو ضمن نطاق مواقع مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى عشرة مواقع، مما يجعل من العلا الموقع الأمثل لتطوير وجهتنا الأولى في منطقة الشرق الأوسط. تلتزم أمان بالحفاظ على هذه العجائب الأثرية والتراثية، حيث سنعمل على دمج التصاميم المعمارية لمنتجعاتنا مع المشهد الطبيعي الساحر في العلا لتقديم منتجعات تبرز كنوز العلا الطبيعية، وانطلاقا من روح أمان الاستكشافية، سنواصل مهمتنا، التي لا تقتصر على التطوير والحفاظ على المنتجعات ذات التميز المعماري فحسب، وإنما أيضا استكشاف وجهات وتجارب جديدة نقدمها لضيوفنا».

فلاديسلاف دورونين

3 منتجعات

المنتجع الأول

سيجري إنشاؤه وفقا لمفهوم المنتجعات الصحية، ويضم 30 وحدة فندقية فاخرة، وسيتم تطوير المنتجع في واد جبلي هادئ ومنعزل، على مقربة من عدد من المواقع التراثية والثقافية الرئيسة في العلا.

المنتجع الثاني

سينشأ بالقرب من المواقع التراثية في العلا، حيث تم اختيار موقع يعكس لوحة طبيعية نادرة لجمال الطبيعة الساحر في العلا، بما يعزز التزام «أمان» العالمي بتقديم تجارب استثنائية في مواقع مذهلة.

المنتجع الثالث

سيتم إنشاؤه على غرار منتجعات المزارع الريفية، حيث يضم مفهوم المزارع الريفية بإطلالات بانورامية أخاذة.