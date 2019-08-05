"عزيزي للتطوير العقاري" تنجز 60% من "عزيزي أورا" في جبل علي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استكمال 60% من مشروع "عزيزي أورا"، المبنى السكني الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة "داون تاون جبل علي". ومع تسارع وتيرة أعمال البناء في المشروع، من المتوقع تسليمه بحلول ديسمبر 2019، ليوفر للسوق 479 وحدة سكنية تتوزع بين 349 استوديو، و 87 شقة من غرفة واحدة، و 43 شقة من غرفتين.

وتمكنت "عزيزي للتطوير العقاري" من استكمال 99% من الأعمال الهيكلية لمشروع "عزيزي أورا"؛ حيث بلغت نسبة التقدم الإجمالية في أعمال رصف الطوب 86%، وأعمال الجص الداخلية 73%، كما تم تركيب 33% تقريبًا من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وإنجاز ما يقرب من 16% من التشطيبات الإجمالية. وأنجزت الشركة أيضًا 35% من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية، وإنهاء 28% من أعمال الواجهة الخارجية.

وبهذه المناسبة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "نفخر بإنجاز 60% من مشروع ’عزيزي أورا‘ الذي يعتبر أحد المباني السكنية القليلة في المنطقة الحرة بجبل علي، ليُضاف ذلك إلى قائمة إنجازاتنا هذا العام. ويعد هذا البرج دليلاً جديداً على التزامنا بمواعيد التسليم وجودة البناء. كما يندرج في إطار تركيزنا الأساسي على إثراء حياة مستثمرينا والمساهمة في تطور الإمارات".

واستقطب "عزيزي أورا" اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين، لارتباطه بشبكة مواصلات قوية مع باقي أنحاء المدينة، وموقعه الاستراتيجي في قلب المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، أضخم منطقة حرة في العالم مع أكبر ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن قربه مباشرةً أمام محطة مترو الإمارات العربية المتحدة للصرافة. ويقع المشروع أيضًا وسط تجمع لمقرات عدد من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، ويتيح لقاطنيه سهولة الوصول إلى جميع نقاط الجذب الرئيسية في دبي عبر خطوط المترو.

وتبلغ المساحة الطابقية الإجمالية لمشروع "عزيزي أورا" 25,296 متراً مربعاً موزعة على الطابقين السفلي والأرضي، وثلاثة طوابق لمواقف السيارات، و 14 طابقاً متكررًا. ويضم المبنى مسبحين، وناديًا رياضيًا مجهّزًا بالكامل، ومرافق السبا، وناديًا صحيًا. ويشتمل المشروع على منصة قاعدية بمساحة 9 آلاف قدم مربعة، وتشتمل على المحلات التجارية وعدد من المقاهي والمطاعم التي تسهم بدورها في تعزيز القيمة السكنية للمشروع. وتجسد شقق "أورا عزيزي" مفهوماً عصرياً متميزاً للتصميم الداخلي، مع تزويدها بالخزانات المدمجة مع الجدران، والتجهيزات المنزلية الراقية، وتركيبات الحمامات التي تحمل علامة "روكا". وتبدأ أسعار هذه الشقق من 427 ألف درهم مع خطط دفع ميسرة.