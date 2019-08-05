نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسبة 50 بالمئة إلى 9.350 مليار درهم (2.546 مليار دولار) خلال...

دبي - الخليج 365 :

سجلت "إعمار للتطوير ش.م.ع."، شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع" (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR) حصة الأغلبية فيها، نمواً كبيراً في مبيعاتها العقارية في دبي، مع وصول قيمتها الإجمالية إلى 9.350 مليار درهم (2.546 مليار دولار)، بنمو نسبته 50 بالمئة مقارنة بمبيعات النصف الأول من عام 2018 والبالغة قيمتها 6.234 مليار درهم (1.679 مليار دولار). وأطلقت "إعمار للتطوير" 16 مشروعاً جديداً خلال النصف الأول من السنة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 8.850 مليار درهم (2.409 مليار دولار).

حققت "إعمار للتطوير" صافي أرباح بقيمة 1.382 مليار درهم (376 مليون دولار)، وإيرادات بقيمة 6.237 مليار درهم (1.698 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من 2018 البالغ 1.816 مليار درهم (494 مليون دولار) والإيرادات التي بلغت 6.991 مليار درهم (1.903 مليار دولار).

وكان النصف الأول من العام الماضي 2018 قد سجل عدداً كبيراً من معاملات بيع الأراضي بهامش أكبر، وعدداً أكبر من المشاريع التي تم احتساب إيراداتها لأول مرة عند استكمال 20 بالمئة من الأعمال الإنشائية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق صافي أرباح وإيرادات أعلى.

ولدى "إعمار للتطوير" مشاريع معدّة للبيع بقيمة 37.596 مليار درهم (10.236 مليار دولار)، سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مما يعكس الركائز المالية القوية للشركة.

وبهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار للتطوير" و"إعمار العقارية": "يعكس نمو مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 مدى ثقة المستثمرين بالقيمة التي تقدمها المجمعات السكنية المتكاملة التي تطورها ’إعمار‘ والتزامنا بالتسليم في المواعيد المحددة. وتمتاز وجهاتنا بجودة البناء والتصميم، في الوقت الذي تقدم فيه الشركة أفضل الخدمات للعملاء، وتتبع أفضل معايير إدارة المجمعات، وهو ما يعزز بدوره ثقة المستثمرين. وسنواصل العمل على تطوير وجهات جديدة متميزة تلبي احتياجات العملاء وتلاقي تطلعاتهم على كافة المستويات".

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وجهات جديدة تبني مدينة المستقبل

أطلقت "إعمار" خلال عام 2019 العديد من الوجهات الجديدة المميزة التي ترسم ملامح جديدة لمستقبل المدينة، ومنها ميناء راشد، الوجهة البحرية العالمية الجديدة بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي بالقرب من "بر دبي" و"ديرة". وقامت شركة "بي آند أو ماريناس"، التابعة لشركة "موانئ دبي العالمية" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوفير الأرض لشركة "إعمار"، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير المراسي والمرافق البحرية عالمية المستوى.

وأعلنت "إعمار" عن إطلاق "ميناء راشد" عبر استثمار بقيمة 25 مليار درهم لبناء وجهة جديدة تحتفي بتراث دبي البحري العريق، تكون في الوقت ذاته مجهزة لمواكبة احتياجات المستقبل، وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين. وتمتاز الوجهة الجديدة بإطلالاتها على الخليج العربي والأفق العمراني لوسط مدينة دبي، وأجوائها التي تحاكي طابع الريفيرا الفرنسية. ويضم "ميناء راشد" العديد من الخصائص المميزة التي يعتبر بعضها الأول من نوعه في المدينة، مثل "دبي مول على البحر"، وجهة التسوق والترفيه والمطاعم على الواجهة المائية، ونادي اليخوت العائم، وشاطئ رملي تزيد مساحته على 12600 متر مربع، وأطول قناة مائية تحاكي طابع مدينة البندقية في دبي، وغيرها. كما يحتضن "ميناء راشد" سفينة "كوين إليزابيث 2" التي تعتبر من أشهر السفن في العالم، وتحولت إلى فندق عائم من 13 طابقاً.

كما أطلقت "إعمار" أيضاً المرابع العربية III بنجاح كبير تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة، حيث يعتبر المجمع امتداداً لـ "المرابع العربية"، أحد أبرز الوجهات السكنية في دبي. وسيضم المجمع الفلل الأنيقة، مع مرافق تلبي كافة احتياجات السكان وتطلعاتهم، مثل النهر الاصطناعي والملاعب الرياضية ومسابح الأطفال والنادي الاجتماعي والحديقة المركزية التي تضم منطقة تجارية. وتم تصميم الحديقة المركزية لتكون وجهة للاسترخاء والاستمتاع بأجواء اجتماعية مميزة، وتمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، تتخللها مناطق المغامرات، ومسار الباركور، وحديقة التزلج، ومنصات الشواء، ومركز اللياقة البدنية، ومسارات الجري، وملعب الكريكيت.

وسجلت "إعمار للتطوير" طلباً قوياً على الوحدات السكنية التي أطلقتها ضمن "خور دبي" و"دبي هيلز استيت" و"إعمار الجنوب" و"إعمار بيتشفرونت" و"وسط مدينة دبي". وتضم قاعدة عملاء "إعمار" مستثمرين من 200 جنسية، وهي أكبر شركة عقارية خارج الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار.