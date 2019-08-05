أركان تسجّل نمواً مضاعفاً في صافي أرباحها خلال النصف الأول 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة أركان لمواد البناء ش.م.ع. ("أركان" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في مجال مواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2019.

بلغ صافي أرباح أركان خلال فترة النصف الأول من السنة الحالية 33.8 مليون درهم إماراتي أي بزيادة قدرها 55٪ بتحقيق وفورات في التكلفة إضافة إلى دخل عائدات التأمين وبيع أصول مصنع الإسمنت القديم والذي مكّن الشركة من تعويض تأثير انخفاض الأسعار.

كما بلغ إجمالي إيرادات المجموعة للنصف الأول من عام 2019 ما قيمته 458.9 مليون درهم مقارنة بـ 503.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة لتصاعد المنافسة المحلية وزيادة الضغط على أسعار المبيعات بعد التباطؤ في التصدير إلى الأسواق الدارجة وبالخصوص الإسمنت.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أرباح الإسمنت ازدادت نتيجة لخطة تحسين التكلفة بالإضافة لعائدات بيع أصول مصنع الإسمنت القديم والتأمين.

وقد نمت إيرادات مصنعي الطابوق والمونة الجافة في النصف الأول من عام 2019 نتيجةً لمتانة حجم المبيعات وتنويع المنتج والأسواق. ومع ذلك فقد تأثرت الأرباح بزيادة تعرفة تأجير الأراضي واعتماد معايير محاسبية جديدة فيما يتعلق بالأصول المؤجرة مما أدى إلى زيادة التكاليف. كما أن مصنع أنابيب الألياف الزجاجية (GRP) اضطر لتأجيل بعض الطلبات لدول آسيا نتيجة لتأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع مما أثر على نتائج المصنع.

تعليقاً على النتائج، أفاد المهندس/ جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة أركان: "النتائج المالية لشركة أركان للنصف الأول من عام 2019 جاءت بناءً على مرونة أعمالنا ومراقبتنا للتكاليف عن كثب مما حدّ من تأثير المنافسة المتزايدة والتأثيرات الموسمية. كما تمكنا من تحقيق مستويات عالية من الكفاءة في معظم أعمالنا والذي أدى إلى توفير كبير في الطاقة إلى جانب زيادة استخدامنا للنفايات الصناعية مما يعزز مكانة الشركة كشركة مستدامة في حين تواصل منتجاتنا المبتكرة الانتشار في الأسواق المحلية والدولية الجديدة".