الاقتصاد

تباطؤ نمو القطاع الخدمي الأمريكي في الشهر الماضي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباطؤ نمو النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة في يوليو/تموز من 55.1 نقطة مسجلا أقل وتيرة نمو شهرية منذ أغسسطس/آب عام 2016.


وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر "إيه إس إم" لمديري المشتريات الخدمي إلى 55.5 نقطة.

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