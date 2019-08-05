شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو القطاع الخدمي الأمريكي في الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباطؤ نمو النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة في يوليو/تموز من 55.1 نقطة مسجلا أقل وتيرة نمو شهرية منذ أغسسطس/آب عام 2016.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر "إيه إس إم" لمديري المشتريات الخدمي إلى 55.5 نقطة.