شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد للأسهم الأمريكية..و"داو جونز" ينخفض بنحو 600 نققطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خللال تعاملات اليوم وسط مبيعات مكثفة في الأسواق عقب الإعلان عن رد صيني على التصعيد التجاري من إدارة الرئيس "دونالد ترامب".



وكشفت تقارير اليوم عن أن الحكومة الصينية طالبت شركاتها بوقف شراء السلع الزراعية الأمريكية إلى حين معرفة سير المفاوضات التجارية بين البلدين.

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وكانت إدارة الرئيس "ترامب" قد أعلنت عزم أمريكما فرض رسوم جمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول القادم.



ووجه "ترامب" اللوم إلى الحكومة الصينية مشيراً إلى أنها تتلاعب في سعر صرف عملتها للحصول على ميزات تنافسية على حساب واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% (ما يعادل نحو 600 نقطة) إلى 25896 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.9% (ما يعادل 236 نقطة) إلى 7767 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي" بنسبة 2.2% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 2865 نقطة.