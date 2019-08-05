شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصلب تهبط بأكثر من 3% مع تصاعد الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصلب خلال تداولات اليوم مع متابعة الأسواق لتداعيات التصعييد التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ذلك على المعادن والسلع المختلفة.



وكشفت وكالة "بلومبرج" اليوم عن أن الحكومة الصينية طالبت الشركات المملوكة للدولة بوقف شراء السلع الزرراعية من الولايات المتحدة.



وأوضحت الوكالة أن الصين أبلغت تلك الشركات بأن هذا القرار مؤقت إلى حين الوقوف على مسار المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي.

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كان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وذكر "ترامب" بأن الصين تماطل وتراوغ في المفاوضات التجارية ولا تلتزم بالتعهدات التي قطعتها على نفسها مشيرا إلى انها تريد تمديد أجل المحادثات إلى حين انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصلب بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 979.3 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 1012.8 دولار وأقل سسعر عند 978.8 دولار.