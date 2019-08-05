شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يزيد خسائره إلى 2% بفعل القلق بشأن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم في ظل المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي على الخام نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الصين اليوم أنها أخطرت شركاتها الحكومية المملوكة للدولة بضرورة تعليق مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية إلى حين معرفة مدى إحراز تقدم في المفاوضات بين البلدين.



وأفادت بكين أن هذا القرار يأتي ردا على ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دوللار بداية من الشهر المقبل.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "برنت" عقود تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 13:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 60.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.5 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وانخفض "ويست تكساس" بنسبة 2.1% إلى 54.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.5 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.