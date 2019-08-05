شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض متأثراً بالرد الصيني على قرار "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان الحكومة الصينية عن ردها على قرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن زيادة الرسوم على واردات بلاده من بكين.



وكان "ترامب" قد أعلن الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار مشيراً إلى أن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وردا على ذلك، ذكرت وكالات عالمية أن الصين أخطرت شركاتها الحكومية بضرورة وقف جميع مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بشكل فوري.

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وأبلغت الصين هذه الشركات بأنها ستعلق المشتريات في انتظار ما ستؤول إليه المحادثات التجارية مع الجانب الأمريكي.



يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد خفض الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 حيث قلصها ربع نقطة إلى 2.25%، كما أضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إإلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.