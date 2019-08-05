شكرا لقرائتكم خبر عن "بتكوين" تعزز مكاسبها وتقترب من حاجز 12 ألف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية وعلى رأسها "بتكوين" خلال تعاملات اليوم بفعل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي زادت التقلبات في الأسواق العالمية.



وفي ضوء الحرب التجارية، تجنب المستثمرون أسواق الأسهم والعملات واتجهوا نحو ملاذات آمنة كالمعادن النفيسة وأيضاً العملات الرقمية كنوع آخر من الأصول.

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وارتفعت العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية "بتكوين" اليوم أعلى 11 ألف دولار واقتربت من 12 ألف دولار للمرة الأولى منذ منتصف يوليو/تموز الماضي.



وتعرضت "بتكوين" لضغوط في يوليو/تموز بفعل المخاوف التنظيمية حيال العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام المقبل وتخشى دول وحكومات استغلالها في أنشطة غير قانونية والتأثير على انظمة الدفع في القطاعات المصرفية.



وعلى صعيد التعاملات، قفزت "بتكوين" بحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 10.4% إلى 11784 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 11854.2 دولار وأقل سعر عند 10674.6 دولار.