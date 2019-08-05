شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعمٍ من الإقبال على الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن كالمعادن النيسة تحوطا ضد الحرب التجارية وتداعياتها على الأسواق العالمية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الحكومة الصينية طالبت الشركات بالاستعداد لوقف مشتريياتهم من السلع الزراعية الأمريكية.



وذكرت بكين أن هذا القرار يأتي ردا على ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي بأنها تنوي فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على وارداتها من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

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وصعدت إدارة "ترامب" من وتيرة الحرب التجارية ضد الصين لا سيما بعد تهديدات لبكين بعرقلة سير المفاوضات والمماطلة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية عام 2020.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:41 بتوقيت جريينتش بنسبة 0.4% إإلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب بحلول الساعة 12:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1473.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1475.7 دولار وأقل سعر عند 1448.8 دولار.