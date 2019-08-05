الاقتصاد

الذهب يرتفع بدعمٍ من الإقبال على الملاذ الآمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعمٍ من الإقبال على الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن كالمعادن النيسة تحوطا ضد الحرب التجارية وتداعياتها على الأسواق العالمية.


وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الحكومة الصينية طالبت الشركات بالاستعداد لوقف مشتريياتهم من السلع الزراعية الأمريكية.


وذكرت بكين أن هذا القرار يأتي ردا على ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي بأنها تنوي فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على وارداتها من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

Advertisements


وصعدت إدارة "ترامب" من وتيرة الحرب التجارية ضد الصين لا سيما بعد تهديدات لبكين بعرقلة سير المفاوضات والمماطلة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية عام 2020.


وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:41 بتوقيت جريينتش بنسبة 0.4% إإلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب بحلول الساعة 12:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1473.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1475.7 دولار وأقل سعر عند 1448.8 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع بدعمٍ من الإقبال على الملاذ الآمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا