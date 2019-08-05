شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد التلميح برد صيني على التصعيد التجاري الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الأمر الذي ينذر بالتأثير السلبي في الطلب على السلع ومن بينها الخام.



وأعلنت وكالات أنباء عالمية أن الحكومة الصينية أبلغت الشركة بضرورة الاستعداد لوقف أي مشتريات من سلع زراعية أمريكية رداً على التصعيد من جانب إدارة الرئيس "دونالد ترامب".



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي عن نية إدارته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بققيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.

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وذكر "ترامب" أن هذا القرار يختلف عما تم فرضه بالفعل ويسري حتى اليوم برسوم نسبتها 25% على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.



وعلى صعيد االتعاملات، انخفضت "ويست تكساس" بحلول الساعة 12:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 54.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.5 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 1.2% إلى 61.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.5 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.