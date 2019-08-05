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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي للأدنى له في سبعة أشهر أمام الين في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي، موضحاً الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس من عام 2018 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.61% إلى مستويات 105.94 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.59، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 105.79، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 106.68.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل 51.5 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.5 مقابل 55.1 في حزيران/يونيو.
ونود الإشارة، لكون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بفرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية تورد لبلاده بقيمة 300$ مليار، قد أثقل على شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظلال تصعيد الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وتفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، مما دفعهم لتحويل السيولة إلى الملاذات الآمنة من بينها العملات ذات العائد المنخفض وعلى رأسهم الين الياباني.
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