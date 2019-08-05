شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين بقرابة اثنان بالمائة في أولى جلسات الأسبوع وسط التطلع إلى خفض حافز التعدين عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بقرابة الاثنان بالمائة أو بأكثر من 1.7$ اليوم الاثنين موضحة ارتفاعها لأول مرة في أربعة جلسات، لتستكمل بذلك مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب ولتقلص من خسائر مطلع الشهر الجاري عقب خسائرها في تموز/يوليو الماضي لأول مرة في سبعة أشهر ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الماضي الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$ وتضاعف قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع هذا العام.

وفي تمام الساعة 05:41 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.85% إلى مستويات 94.80$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 93.33$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 96.92$، بينما حققت الأدنى لها عند 93.30$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6$ مليار.

Advertisements

هذا وقد حققت اللايتكوين خلال الأسبوع الماضي مكاسب فاقت 3%، بينما لا تزال تعكس خسائر شهرية تفوق 4% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها مع توالي الانتقادات والتحذيرات من العملات الرقمية بشكل عام والعملة الرقمية المشفرة التي يعتزم موقع فيسبوك إطلاقها لاحقاً بشكل خاص والتي يطلع عليها "ليبرا".

بخلاف ذلك، يتطلع المهتمين بأسواق العملات الرقمية المشفرة إلى تابعيات خفض مكافأة التعدين على اللايتكوين بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة، وسط التوقعات بأن خفض الحفز قد يجعل الذين يقومون بتعدين العملة الرقمية لا يجدون الأمر مربحاً كما كان وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما قد يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، بينما يعكس ذلك أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.