شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأعلى لها في أكثر من ستة أعوام مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ التاسع من أيار/مايو من عام 2013 وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للإضرابات والتوترات التجارية العالمية.

في تمام الساعة 04:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر 0.93% لتتداول حالياً عند 1,464.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,451.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,457.50$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 97.93 مقارنة بالافتتاحية عند 98.11.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل 51.5 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.5 مقابل 55.1 في حزيران/يونيو.

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بخلاف ذلك، لا تزال هونج كونج تشهد إضرابات موسعة تصل لإضراب عام يشلها مع تفاقم الأوضاع والتي تأزمت منذ حزيران/يونيو عندما خرج المتظاهرين إلى الشوارع هناك لمعارضة مشروع قانون تسليم المجرمين للصين والذي تم تعليقه، بينما لم يتم سحبه بالكامل، ما عزز قيام المستثمرين بتحويل السيولة من مؤشرات الأسهم وبالأخص الآسيوية التي تعكس الأدنى لها في أكثر من ستة أشهر إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسهم الذهب.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعلن سيول عن خططها لاستثمار نحو 7.8 تريليون وون كوري (6.48$ مليار) في البحث والتطوير لتعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمعدات على مدار السنوات السبع المقبلة، وذلك لتقليص اعتمادها على وارداتها من طوكيو بعد أن أزالت اليابان الأسبوع الماضي كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" وعقب فرض طوكيو قيود على صادراتها إلى سيول من المواد عالية التقنية الهامة والتي تعد مهمة في إنتاج أشباه الموصلات.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الخميس الماضي فرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية تورد لبلاده بقيمة 300$ مليار، ومن المفترض دخول القرار حيز التنفيذ مع مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، وقد أعرب ترامب الجمعة الماضية إنه يمكن أن يرفع الرسوم المفروضة على الصين إلى "رقم أعلى بكثير" وذلك قبل أن ينوه السبت الماضي بأن الأمور تسير على ما يرام، وفي المقابل تعهدت الصين بمواجهة التهديد بالتعريفات.