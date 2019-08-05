شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1128 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1109، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1133، بينما حقق الأدنى له عند 1.1105.

هذا وتتطلع الأسواق عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.6 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في حزيران/يونيو الماضي، ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 50.6 مقابل 50.5 في حزيران/يونيو.

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كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي، ومقابل 52.9 في حزيران/يونيو، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 55.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 55.8.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 53.3 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 53.6 في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي توضح اتساع الانكماش إلى ما قيمته 6.9 مقابل 5.8 في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل 51.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.5 مقابل 55.1 في حزيران/يونيو.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الجمعة الماضية خلال خطاب رسمي له إلى أنه تم توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي من شأنه زيادة صادرات الولايات المتحدة من اللحوم إلى دول الاتحاد الأوروبي، معرباً عن كون تلك الخطوة سوف تساهم في تحجم مدى الأضرار التي تلحق بالنشاط الزراعي الأمريكي من جراء الحرب التجارية التي تخوضها إدارته مع الصين.