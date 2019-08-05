شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر في ظلال تنامي القلق في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الاثنين لنشهد الأدنى لها في أكثر من ستة أشهر وسط تنامي قلق المستثمرين من الحمائية التجارية وتفاق الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم بالإضافة إلى الإضرابات الموسعة التي تشهدها هونج كونج والتي تصل لإضراب عام يشلها مع تفاقم الأوضاع التي تأزمت منذ حزيران/يونيو عندما خرج المتظاهرين إلى الشوارع هناك لمعارضة مشروع قانون تسليم المجرمين للصين والذي تم تعليقه، بينما لم يتم سحبه بالكامل.

هذا وقد انخفض اليوان الصيني لمستويات تفوق السبعة يوان لكل دولار أمريكي لأول مرة في عقد من الزمان عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية تورد لبلاده بقيمة 300$ مليار والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، وقد أعرب ترامب الجمعة الماضية إنه يمكن أن يرفع الرسوم المفروضة على الصين إلى "رقم أعلى بكثير" وذلك قبل أن ينوه السبت الماضي بأن الأمور تسير على ما يرام، وفي المقابل تعهد الصين بمواجهة التهديد بالتعريفات.

وفي سياق أخر، أعلنت سيول عن خطط لاستثمار نحو 7.8 تريليون وون كوري أي ما يعادل 6.48$ مليار في البحث والتطوير لتعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمعدات على مدار السنوات السبع المقبلة، ما تم اعتباره من قبل المراقبون بأنها خطط تهدف لتقليص اعتماد كوريا الجنوبية على وارداتها من اليابان بعد أن أزالت طوكيو الأسبوع الماضي سيول من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الذي يتمتعون بوضع تصدير سريع وفي أعقاب فرض طوكيو مؤخراً قيود على صادراتها من المواد عالية التقنية الهامة والتي تعد مهمة في إنتاج أشباه الموصلات إلى سيول.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 2.40% ليخسر 36.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,496.61، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.35% ليخسر هو الأخر 496.29 نقطة ويصل إلى المستوى 20,590.87.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.53% ليخسر 19.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,727.45، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 12.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,855.48.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 2.45% ليخسر 659.08 نقطة ويصل إلى المستوى 26,259.50، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.10% ليخسر هو الأخر 42.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,956.09.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.64% ليخسر 69.46 نقطة ويصل إلى المستوى 10,794.40، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.26% ليخسر هو الأخر 85.27 نقطة ويصل إلى المستوى 6,683.30.