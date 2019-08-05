شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الثانية عشرة على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ 19 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.47% إلى مستويات 0.6769 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6798، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في سبعة أشهر عند 0.6748، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6805.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست انكماشاً عند 43.9 مقابل اتساعاً عند 52.2 في حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أظهرت نمو 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، بينما أوضحت أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.6%.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قرارات وتوجهات بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان السياسة النقدية وقرار صانعي السياسة النقدية لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها لأول مرة في ثلاثة اجتماعات بعد أن تم خفضها في الاجتماعان السابقان بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.00%، وذلك قبل أن نشهد مع نهاية الأسبوع شهادة محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي فيليب لوي أمام اللجنة الاقتصادية الدائمة لمجلس النواب في كانبيرا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل 51.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.5 مقابل 55.1 في حزيران/يونيو.