شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يؤكد على كسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض ببداية تداولات هذا الأسبوع ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.26% بما يعادل -109.30 ويستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 8557.09 ، ليؤكد المؤشر بذلك على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويستقر أدنى مستوى 8600.00 ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8600.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 8200.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8700.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 53
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 129
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عدد أسهم الشركات الثابتة 8
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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