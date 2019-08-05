شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يؤكد على كسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض ببداية تداولات هذا الأسبوع ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.26% بما يعادل -109.30 ويستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 8557.09 ، ليؤكد المؤشر بذلك على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويستقر أدنى مستوى 8600.00 ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8600.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 8200.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8700.00 .

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