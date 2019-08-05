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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يتحرك بنطاق محدود من التداولات الضيقة - تحليل صباحي - 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -27.10 نقطة ، ويتحرك المؤشر بنطاق ضيق من التداولات الجانبية على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 استعداداً لمهاجمته ، بشرط ثبات مستوى الدعم 6621.32 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6621.32 ومستوى المقاومة 6800.00 .
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