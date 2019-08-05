شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من عمليات جني الأرباح والتي بداها منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 5179 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك الذي اطلق فيه إشارة بيع، كما اخترق المؤشر مستوى الدعم السابق عند 5200 نقطة، لذلك نتوقع ان يصل المؤشر لمستوى 5050 نقطة، شرط بقائه اسفل مستوى 5250 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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