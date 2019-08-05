شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 05-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الأرباح لينهي تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 2857 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم 2830 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل المؤشر تحركه لاسفل لمستويات قد تصل الى 2770 نقطة كمستوى اول ثم 2680 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2930 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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