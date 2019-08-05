شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تفقد 24 بليون ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ ساعتين في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 17:41

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الاثنين) لليوم الخامس على التوالي ، فيما سجلت 76 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 34 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 545 بليون ريال بخسارة 24 بليون نستبها 4.3 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 337 في المئة الى 324 مليون ريال في مقابل 74 مليونا، وارتفعت الكمية المتداولة 212 في المئة الى 94 مليون سهم، في مقابل 30 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 173 في المئة الى 8061 صفقة في مقابل 2949 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 4.16 في المئة، تعادل 431 نقطة، هبوطا الى 9925 نقطة في مقابل 10356 نقطة اليوم السابق، لتتحول مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الحالي الى خسارة نسبتها 3.63 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات بخسارة 5.48 في المئة، الى 892 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 5.45 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ المصارف الهابط 5.28 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ العائد الاجمالي المتراجع 4.16 في المئة، فيما سجل مؤشر النقل اقل خسارة 0.67 في المئة، وسجل مؤشر الخدمات الزيادة الوحيدة في البورصة بلغت 0.45 في المئة.