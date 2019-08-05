شكرا لقرائتكم ارتفاع السيولة المتداولة في "الكويت" 26 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 17:40

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الأداء، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تباين في قراءتها مقارنة بالجلسة السابقة، اذ سجل مؤشر السوق الاول الزيادة الوحيدة وجاءت بنسبة 0.01 في المئة الى 6727 نقطة، وحقق مؤشر السوق العام أقل خسارة 0.07 في تعادل 4 نقاط الى 6102 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيس 0.29 في المئة الى 4872 نقطة.



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وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 26 في المئة الى 33 مليون دينار في مقابل 26 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 6508 صفقات بزيادة 8.3 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 20 في المئة الى 169 مليون سهم في مقابل 140 مليوناً.

وعاود سهم وطني تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 2.77 مليون دينار ، ارتفع سعره خلالها 0.30 في المئة الى 998 فلسا، من تداول 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 805 صفقات.

وجاء سهم صناعات في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.18 في المئة، وصولاً إلى 257 فلساً، من تداول 5.8 مليون سهم، قيمتها 1.49 مليون دينار نفذت من خلال 137 صفقة.

وحقق سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 5.41 في المئة، هبوطا إلى 542 فلس، من تداول 469 الف سهم، قيمتها 260 ألف دينار، جاءت من خلال 66 صفقة.