شكرا لقرائتكم خبر عن سنتكس: معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو عند أقل مستوى منذ أكتوبر 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجرته مجموعة سنتكس اليوم الاثنين، أن معنويات المستثمرين فى منطقة اليورو تدهورت فى أغسطس مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2014، وحذرت المجموعة من‭‭ ‬‬أن ألمانيا ستشهد يقينا ركودا اقتصاديا.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين فى منطقة اليورو انخفض من -5.8 فى يوليو إلى -13.7 فى أغسطس، وليتراجع كثيرا مقارنة مع توقعات المحللين التى أشارت إلى قراءة عند -7.7.

وانخفضت التوقعات من -13.0 إلى -20.0، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2012 حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو فى ذروتها.

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وتعهد ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى فى يوليو 2012 "بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر" لحماية اليورو، ونُسب إلى هذا التعهد الفضل على نطاق واسع فى تماسك الكتلة الأوروبية.

وانخفض مؤشر فرعى لألمانيا من -4.8 إلى -13.7، وهو الأضعف منذ أغسطس 2009، وقالت سنتكس إن الاعتماد على الصادرات والمخاوف بشأن الصين شكلا عبئا على أكبر اقتصاد فى أوروبا، كما أن الخلاف بشأن الرسوم استمر لفترة أطول مما كان يأمل كثيرون.

وقالت سنتكس إن 930 مستثمرا شاركوا فى المسح الذى تم إجراؤه فى الفترة بين الأول والثالث من أغسطس الجاري.