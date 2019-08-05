شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع المياه عن مدينة قها بسبب أعمال غسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة قها اعتبارا من الساعة الثالثة عصر غدا الثلاثاء وحتى الخامسة مساء وذلك بسبب أعمال غسيل الشبكات. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. انقطاع المياه عن مدينة قها بسبب أعمال غسيل الشبكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.