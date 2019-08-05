شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع "iFlytek" للتعاون بمجدال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الصين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة آى فلاي تك (iFlytek) للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعى فيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية المهارات، ومعالجة اللغات الطبيعية وتقنيات التعرف على الكلام البشرى، وذلك خلال المشاركة في فعاليات منتدى الابداع فى شبكات المستقبل لدول البريكس.

ووفقا لمذكرة التفاهم فإنه سيتم تعيين فريق من المهندسين المصريين من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الشركة كجزء من أنشطة مركز الأبحاث التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل في المرحلة الأولى من تطوير نظام اللغة العربية – الصينية (المندرينية وهي اللغة الشائعة في الصين) من خلال توفير التدريب والتطبيق العملي في الصين لمدة 3 إلى 6 أشهر، كما تم الاتفاق على التعاون في مشروع بحثي وتنموى مشترك فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا في مجال معالجة اللغات الطبيعية وتقنيات التعرف على الكلام البشرى.

كما تنص مذكرة التفاهم على أن يتم تنفيذ برنامج لتبادل الباحثين والأكاديميين بالجامعات الصينية والمصرية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ كما ستقوم الشركة بتنسيق التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلوماتITI، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC)، ومعهد "آنوي" لتكنولوجيا المعلومات (AIIT) في مجال بناء القدرات، بما في ذلك برامج التبادل أو الدورات التدريبية التي ستقدمها الجامعة أو معهد "آنوي" في مصر، كما تم الاتفاق على أن تتولى شركة " آي فلاي تك" التدريب والعمل مع الفريق المصري على الحلول التي تقدمها، وكذلك على تكنولوجيا معالجة اللغات الطبيعية والكلام البشري.

هذا وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والصيني خلال لقاء وفد وزارة الاتصالات مع مسؤولى شركة iFlytek برئاسة يو هو الرئيس التنفيذى للشركة؛ وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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يذكر أن شركة آي فلاى تك (iFlytek) هي شركة صينية رائدة على المستوى الوطني تعمل في مجال تكنولوجيات الصوت والكلام الذكية، وتكنولوجيا وبحوث الذكاء الاصطناعي، وتطوير منتجات الدوائر المتكاملة، وخدمات المعلوماتية، وتكامل خدمات الحكومة الالكترونية.

وفي سياق متصل؛ قام وفد الوزارة بزيارة الشركة الصينية للاتصالات China Telecom والقيام بجولة داخل المعرض الخاص بها والذي يضم مجموعة من الحلول المبتكرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما عقد وفد الوزارة اجتماعا مع فان زي تشانج رئيس شركة فايبر هوم لتكنولوجيا الاتصالات FiberHome Telecommunication Technologies، والوفد المرافق له وتم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين الشركة العالمية مع الشركة المصرية للاتصالات، وبحث إمكانية انشاء مصنع للشركة في مصر، كما تم بحث التعاون مع الشركة العالمية في مجال كابلات الألياف الضوئية في ظل المشروعات القومية التي تنفذها مصر لتطوير البنية التحتية للاتصالات في إطار التحول نحو المجتمع الرقمي.

حضر اللقاء الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.