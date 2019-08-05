شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرا 4.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6102.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6726.87 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسراً 14.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4872.45 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 168.5 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار كويتى عبر 6508 صفقة.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.
وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.91%، تليه كامكو للاستثمار بنسبة 7.69%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.50%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم
شركة الأرجان العالمية العقاري بنسبة 9.43%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.34%
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