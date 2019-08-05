شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط بيعية من المتعاملين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 717.750 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 158.1 مليون ورقة مالية بقيمة 589.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.42%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.16%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 35.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 46.2 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16549 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.